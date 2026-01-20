Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalleri için play-off turu oynayacak A Milli Takım, ocak ayı sıralamasında 1582 puanla yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), milli takımların ocak ayı dünya sıralamasını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek Türkiye'nin de dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.
İşte FIFA tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasındaki ilk 25 sırada bulunan ülkeler...
1. İSPANYA - 1877
2. ARJANTİN - 1873
3. FRANSA - 1870
4. İNGİLTERE - 1834
5. BREZİLYA - 1760
6. PORTEKİZ - 1760
7. HOLLANDA - 1756
8. FAS - 1736
9. BELÇİKA - 1730
10. ALMANYA - 1724
11. HIRVATİSTAN - 1716
12. SENEGAL - 1706
13. İTALYA - 1702
14. KOLOMBİYA - 1701
15. ABD - 1681
16. MEKSİKA - 1675
17. URUGUAY - 1672
18. İSVİÇRE - 1654
19. JAPONYA - 1650
20. İRAN - 1617
21. DANİMARKA - 1616
22. GÜNEY KORE - 1599
23. EKVADOR - 1591
24. AVUSTURYA - 1585
25. TÜRKİYE - 1582
Öte yandan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, 1465 puanla 49. sıraya gerilerken; final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 1485 puanla 44. sıraya, Kosova ise 1308 puanla 79. sıraya yükseldi.