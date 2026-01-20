Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), milli takımların ocak ayı dünya sıralamasını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek Türkiye'nin de dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.

İşte FIFA tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasındaki ilk 25 sırada bulunan ülkeler...