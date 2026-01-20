Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ocak 20, 2026 17:15
1
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalleri için play-off turu oynayacak A Milli Takım, ocak ayı sıralamasında 1582 puanla yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), milli takımların ocak ayı dünya sıralamasını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek Türkiye'nin de dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.

İşte FIFA tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasındaki ilk 25 sırada bulunan ülkeler...

1. İSPANYA - 1877

2. ARJANTİN - 1873

3. FRANSA - 1870

4. İNGİLTERE - 1834

5. BREZİLYA - 1760

6. PORTEKİZ - 1760

7. HOLLANDA - 1756

8. FAS - 1736

9. BELÇİKA - 1730

10. ALMANYA - 1724

11. HIRVATİSTAN - 1716

12. SENEGAL - 1706

13. İTALYA - 1702

14. KOLOMBİYA - 1701

15. ABD - 1681

16. MEKSİKA - 1675

17. URUGUAY - 1672

18. İSVİÇRE - 1654

19. JAPONYA - 1650

20. İRAN - 1617

21. DANİMARKA - 1616

22. GÜNEY KORE - 1599

23. EKVADOR - 1591

24. AVUSTURYA - 1585

25. TÜRKİYE - 1582

A MİLLİ TAKIM'IN RAKİPLERİ

Öte yandan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, 1465 puanla 49. sıraya gerilerken; final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 1485 puanla 44. sıraya, Kosova ise 1308 puanla 79. sıraya yükseldi.

