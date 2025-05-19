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 | Murat Makas

Üç büyüklerden 19 Mayıs mesajı: Kurtuluş'un meşalesiyle geleceği aydınlatacağız

Üç büyükler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Süper Lig devleri sosyal medya hesaplarında video ile paylaşım yaptı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 10:22

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

GALATASARAY'DAN 19 MAYIS MESAJI

Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak bir milletin bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" denildi.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1924208421521305649

BEŞİKTAŞ'TAN VİDEOLU MESAJ

Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir paylaşımda bulundu.
Mesajda, "Kurtuluş'un meşalesiyle geleceği aydınlatacağız" sözü yer aldı. Videoda ise İstanbul'un işgal altında olduğu günler ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışı tasvir edildi.
https://x.com/Besiktas/status/1924208410070761905

FENERBAHÇE'DEN 19 MAYIS KUTLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz" denildi.
https://x.com/Fenerbahce/status/1924344627349369163

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