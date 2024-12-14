Üçüncü ligde şike iddiası! Mardin 1969 Spor başkanı Orduspor 1967 maçı sonrası ateş püskürdü

14 Aralık 2024 22:06 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 22:32

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup'un 15. haftasında Orduspor 1967 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 10 kişi kaldıkları müsabakadan 4-0'lık yenilgi ile ayrılan Mardin ekibi maç sonunda şike iddiasında bulundu. Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, maç sonunda yaptığı açıklamada maç öncesinde Erkan Ergün adlı bir eski futbolcudan telefon aldıklarını ve şahsın, "Ordu'da para yok. Bize para verin, size bu maçı verdirip iddiadan hakemle bu işi bitireceğiz." dediğini iddia etti. Başkan Ergün daha sonra savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mardin​ 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Nesine 3. Lig 4. Grup'un 15. haftasında Yeni Ordu Stadı'nda Orduspor 1967 ile oynadıkları müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, maç öncesi bahis şikesi teklifi aldıklarını öne sürdü.

Müsabakanın 12. dakikasında kırmızı kart gören ve karşılaşmadan 4-0'lık yenilgi ile ayrılan Mardin 1969 Spor'un Başkanı Rıdvan Aşar, eski bir futbolcu tarafından dün yöneticilerinden bazı isimlere telefon geldiğini iddia etti.

3. LİG MAÇINDA ŞİKE İDDİASI!

Erkan Ergün isimli şahıstan telefon aldığını belirten Başkan Aşar, "Telefondaki kişiler, 'Hakem bizim tetikçimizdir. Biz ne dersek o olur' gibi cümlelerle geldi. Sonra ben aradım bu kişileri. Görüştüğümüz adam 'Biz iddiacıyı, biz maçı bağlayabiliriz. Sizden bazı şeyler talep ediyoruz.' dediler" diye konuştu.

"HAKEMLERİ MAÇTAN ÖNCE UYARDIM"

"Kalleşçe bizi doğrayacaklarına ihtimal veremedik." diyen Başkan Aşar, "Hakemleri uyardık ve onlara maçtan önce, 'Erkan Ergün adında biri arıyor. Bu tür söylemler yapılıyor. Sakın böyle bir hataya düşmeyin' dedik. Hakemler bize, 'Biz gördüğümüzü çalıyoruz' cevabını verdi." diye konuştu.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Transfer Merkezi isimli YouTube kanalında Görkem Çayan'a konuşan Aşar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim yönetici arkadaşlara telefonlar geldi. Benim dün akşam haberim oldu. Telefondaki kişiler, 'Hakem bizim tetikçimizdir. Biz ne dersek o olur' gibi cümleler geldi. Sonra ben aradım bu kişileri. Görüştüğümüz adam 'Biz iddiacıyı, biz maçı bağlayabiliriz. Sizden bazı şeyler talep ediyoruz.' dediler. Daha sonra maç günü de bize telefon aracılığı ile ulaştılar. Bize 'Size bir yanlışımız olmaz, gidin maçı rahatlıkla kazanın. Siz yanaşmıyorsanız biz Ordu tarafı üzerinden devam edeceğiz' dediler.

AŞAR: 'ŞİKEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN'

Onlara ben 'Böyle bir durumu aklınızdan bile geçirmeyin' dedim. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Telefondan korkusuzca hangi maçları istedikleri gibi bitirdiklerini bana tek tek söylediler. Başka teknik direktör tanıdıklarımızı aradım ve onlara sordum. O hocalar bana 'Böyle bir şey olamaz, biz ihtimal vermiyoruz' dediler. Biz de sakin şekilde maça çıktık.

'SİZDEN ALACAĞIMIZ PARAYI İDDİAYA YATIRACAĞIZ'

Hakemleri uyardık ve onlara maçtan önce, 'Erkan Ergün adında biri arıyor. Bu tür söylemler yapılıyor bize. Sakın böyle bir hataya düşmeyin' dedik. Hakemler bize, 'Biz gördüğümüzü çalıyoruz' dediler. Maçtan tam bir gün önce bu aramaları aldık. Biz Ordu'ya vardığımızda yönetimdeki arkadaşalar beni bilgilendirdi. Erkan Ergün isimli şahıs bana bizzat 'Bizim gayemiz hangi takımın kazanması değil amacımız tamamen kendimizdir. Sizden alacağımız parayı da iddiaya yatıracağız' dediler."

ORDUSPOR 1967 FARKLI KAZANDI!

Müsabakayı Ordu temsilcisi 16. dakikada Hamit Bayraktar, 53 dakikada Osman Şahin, 62. dakikada Uğur Kurt ve 71. dakikada Doğancan Aynacı'nın attığı gollerle 4-0 kazandı. Maçtan önce 2. sırada bulunan Ordu temsilcisi birinci sırada bulunan rakibini yenerek liderlik koltuğunu kapmış oldu.