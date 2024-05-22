UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri Türkiye'de olacak: Tarihler netleşti

22 May 2024 14:32 - Güncelleme : 22 May 2024 14:51

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2025-2026 sezonunda düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve 2026-2027 sezonunda oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

AVRUPA LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ'IN STADINDA

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

TFF, 18 Temmuz 2023’te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin statlarından biri'' şeklinde açıklama yapmıştı.