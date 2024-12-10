UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üç puan peşinde. Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Galatasaray, perşembe günü Malmö'ye konuk olacak, Beşiktaş da aynı gün deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.
ÜÇ BÜYÜKLER ÜÇ PUAN PEŞİNDE
Organizasyonda Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)
12 Aralık Perşembe:
20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray
20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş
23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)