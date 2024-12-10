UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

10 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:48

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üç puan peşinde. Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Galatasaray, perşembe günü Malmö'ye konuk olacak, Beşiktaş da aynı gün deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı...