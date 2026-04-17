UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale adını yazdıran takımlar belli oldu. Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, yarı finale yükseldi.
Nottingham Forest, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Porto'yu City Ground Stadı'nda ağırladı. İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek, kırmızı kart gördü.
Aston Villa ise sahasında Bologna'yı 4-0'la geçerek yarı finale yükseldi.
Alman ekibi Freiburg, ilk maçta 3-0 yendiği İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu rövanşta da 3-1 mağlup etti. Portekiz ekibi Sporting Braga ise 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Real Betis'i 4-2 yenerek eledi.
Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
|Ev Sahibi
|Skor
|Konuk Ekip
|İlk Maç Skoru
|Celta Vigo
|1-3
|Freiburg
|(0-3)
|Nottingham Forest
|1-0
|Porto
|(1-1)
|Aston Villa
|4-0
|Bologna
|(3-1)
|Real Betis
|2-4
|Braga
|(1-1)
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
Braga (Portekiz)-Freiburg (Almanya)
Nottingham Forest (İngiltere)-Aston Villa (İngiltere)
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.