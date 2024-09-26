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UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: Tgrthaber.com, Sabah
26 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:45
UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin sıralaması belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 heyecanı başladı. İlk kez lig formatına geçen dev kupada birbirinden iddialı takımlar bulunuyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değeri en yüksek olan takımlar açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi​'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatı ilk maçlarla başladı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş​, Fenerbahçe​ ve Galatasaray​ yeni başarılar hedefleyerek ülke puanını yükseltmek istiyor. İlk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, İstanbul​'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu - 1. Resim

Yeni sezonda İmmobile, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy gibi isimlerin performansıyla vites artıran Beşiktaş ise Ajax karşısına çıkıyor. Fenerbahçe ise Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

İddialı takımların yer aldığı lig formatında bazı kadrolar yüksek bütçeleriyle dikkat çekiyor. Transfermarkt, UEFA Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarını sıraladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu - 2. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN PAHALI TAKIMLARI

RFS | Kadro değeri: 9.4 Mil. €

IF Elfsborg | Kadro değeri: 17.25 Mil. €

Karabağ | Kadro değeri: 20,23 Mil. €

Maccabi Tel Aviv | Kadro değeri: 21.83 Mil. €

Malmö | Kadro değeri: 33.5 Mil. €

FCSB | Kadro değeri: 36.85 Mil. €

Viktoria Plzen | Kadro değeri: 37.6 Mil. €

Bodø/Glimt | Kadro değeri: 42.8 Mil. €

Ludogorets | Kadro değeri: 52 Mil. €

Ferencváros | Kadro değeri: 59.3 Mil. €

Midtjylland | Kadro değeri: 63 Mil. €

AZ Alkmaar | Kadro değeri: 61.85 Mil. €

Twente | Kadro değeri: 68.78 Mil. €

Union Saint-Gilloise | Kadro değeri: 77.3 Mil. €

Rangers | Kadro değeri: 78,35 Mil. €

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu - 3. Resim

Dinamo Kiev | Kadro değeri: 81.5 Mil. €

Slavia Prag | Kadro değeri: 88.2 Mil. €

Olympiakos | Kadro değeri: 91.35 Mil. €

PAOK | Kadro değeri: 93.2 Mil. €

Braga | Kadro değeri: 111.1 Mil. €

Anderlecht | Kadro değeri: 116 Mil. €

Beşiktaş | Kadro değeri: 135.8 Mil. €

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu - 4. Resim

Hoffenheim | Kadro değeri: 156.15 Mil. €

Nice | Kadro değeri: 217.2 Mil. €

Lazio | Kadro değeri: 224.05 Mil. €

Ajax | Kadro değeri: 227.55 Mil. €

Fenerbahçe | Kadro değeri: 231.35 Mil. €

Eintracht Frankfurt | Kadro değeri: 248.3 Mil. €

Lyon | Kadro değeri: 265.8 Mil. €

Galatasaray | Kadro değeri: 288.45 Mil. €

Athletic Bilbao | Kadro değeri: 318.6 Mil. €

Porto | Kadro değeri: 334.25 Mil. €

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu - 5. Resim

Roma | Kadro değeri: 338.5 Mil. €

Real Sociedad | Kadro değeri: 431.2 Mil. €

Tottenham Hotspur | Kadro değeri: 786.5 Mil. €

Manchester United | Kadro değeri: 857.35 Mil. €

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Kaynak: Tgrthaber.com, Sabah
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