UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın sonuçları belli oldu

04 Ekim 2024 05:00 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 05:39

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, rakibi Rapid Wien'e mağlup oldu. İşte oynanan maçlar ve sonuçları...

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UEFA Konferans Ligi ilk haftası sona erdi. Bu hafta Başakşehir evinde mücadele ettiği Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

Cercle Brugge: 6 - St. Gallen: 2

Omonia Nicosia: 4 - Vikingur: 0

Heidenheim: 2 - Olimpija Ljubljana: 1

Astana: 1 - Backa Topola: 0

Molde: 3 - Larne FC: 0

Legia Varşova: 1 - Real Betis: 0

Noah: 2 - Mlada Boleslav: 0

Dinamo Minsk: 1 - Hearts: 2

Borac Banja Luka: 1 - Panathinaikos: 1

Fiorentina: 2 - The New Saints: 0

Petrocub: 1 - Pafos FC: 4

Kopenhag: 1 - Jagiellonia Bialystok: 2

Lugano: 3 - HJK Helsinki: 0

Shamrock Rovers: 1 - APOEL Nicosia: 1

Chelsea: 4 - Gent Belçika: 2

LASK Linz: 2 - Djurgarden: 2