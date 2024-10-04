UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın sonuçları belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, rakibi Rapid Wien'e mağlup oldu. İşte oynanan maçlar ve sonuçları...
UEFA Konferans Ligi ilk haftası sona erdi. Bu hafta Başakşehir evinde mücadele ettiği Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.
Konferans Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:
Cercle Brugge: 6 - St. Gallen: 2
Omonia Nicosia: 4 - Vikingur: 0
Heidenheim: 2 - Olimpija Ljubljana: 1
Astana: 1 - Backa Topola: 0
Molde: 3 - Larne FC: 0
Legia Varşova: 1 - Real Betis: 0
Noah: 2 - Mlada Boleslav: 0
Dinamo Minsk: 1 - Hearts: 2
Borac Banja Luka: 1 - Panathinaikos: 1
Fiorentina: 2 - The New Saints: 0
Petrocub: 1 - Pafos FC: 4
Kopenhag: 1 - Jagiellonia Bialystok: 2
Lugano: 3 - HJK Helsinki: 0
Shamrock Rovers: 1 - APOEL Nicosia: 1
Chelsea: 4 - Gent Belçika: 2
LASK Linz: 2 - Djurgarden: 2