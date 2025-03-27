UEFA Real Madrid futbolcularına soruşturma başlattı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Atletico Madrid maçı sonrası Rüdiger, Ceballos, Mbappe ve Vinicius Junior'a yaptıkları uygunsuz hareketler sonucunda soruşturma başlattı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz tur Madrid kentinin iki takımı karşı karşıya gelmişti. Atletico Madrid'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid'te 4 futbolcu için UEFA soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Rüdiger, Ceballos, Mbappe ve Vinicius Junior'a soruşturma açıldığını açıkladı. Kylian Mbappe ve Vinícius Júnior "uygunsuz davranış" başlığı altında soruşturmaya alındı.

Rüdiger'in "boğaz kesme" hareketi, Mbappe'nin cinsel organına dokunması ve Vinicius Junior'ın tribünlerle çatışması soruşturmada dikkat edilecek konular olacak.