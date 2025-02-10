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 | Eyüp Ensar Yesil

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, yarın akşam oynanacak müsabakalarla başlayacak. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 22:58

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarıyla başlıyor: Maçlar canlı yayınla TRT'den ekranlara gelecek

Yarın:

20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları yarın başlayacak

12 Şubat Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

Play-off maçları tamamlandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım - Futbol Haberleri
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