UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi Türkiye kaçıncı sırada? 2026 güncel liste

Avrupa arenasında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı tablosu yenilendi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde alınan sonuçlar, ülkelerin sıralamadaki pozisyonunu bir kez daha belirledi. Türkiye, haftayı 9. sırada bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, deplasmanda Manchester City’e 2-0 yenildi.

Maçtaki golleri Erling Haland ve Rayan Cherki attı. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nin lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamlamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe de İstanbul’da Aston Villa karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Oynanan maçların ardından Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve ön eleme turlarını doğrudan belirleyen UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu: