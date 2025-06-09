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 | Murat Makas

UEFA Uluslar Ligi finalinde 1 ölü! Basın tribününe düştü

UEFA Uluslar Ligi Portekiz ile İspanya arasında oynanan final maçında bir taraftar hayatını kaybetti. Rumen taraftarın 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü bildirildi.

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UEFA Uluslar Ligi finalinde 1 ölü! Basın tribününe düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 15:53

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar hayatını kaybetti.

UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde 1 ölü! Basın tribününe düştü

BASIN TRİBÜNÜNE DÜŞTÜ

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

UEFA Uluslar Ligi finalinde 1 ölü! Basın tribününe düştü

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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