UEFA yeni sezon hakem kategorilerini belirledi!

20 Aralık 2024 20:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 20:45

TFF, UEFA Hakem Komitesi'nin hakem kategorilerini yeniden belirlediğini açıkladı.

UEFA Hakem Komitesi, 2024-25 sezonunun ikinci devresi için futbol ve futsal hakemlerinin kategorisini yeniden açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, en üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ile futsalda Kamil Çetin'in yerini koruduğu belirtildi.

Öte yandan futsal da Hakan Tezcan'ın birinci kategoriye yükseldiği bildirildi.