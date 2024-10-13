UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

13 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:49

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler​, İsviçre​ - Danimarka​ arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Arena St. Gallen Stadyumu'nda 15 Ekim Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



Karşılaşmada İtalya Futbol​ Federasyonu'ndan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.