UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç men iddiası! TFF'den açıklama geldi

04 Temmuz 2024 21:42 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:32

Merih Demiral'ın Avusturya maçından ikinci golden sonra yaptığı 'bozkurt' işareti sonrası UEFA'dan soruşturma başlatılmış Türkiye'den tepkiler gelmişti.

Alman Bild gazetesinin geçtiği haberde, Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işareti sebebiyle 2 maç men cezası aldığı iddia edildi. TFF, UEFA’nın Merih Demiral’a 2 maç oynamama cezası verdiğine dair Alman Bild Gazetesi kaynaklı haberi yalanladı. TFF, yarın sabaha kadar UEFA’ya savunma verme süresi olduğunu dolayısıyla kararın çıkmadığını açıkladı.

TFF'DEN JET YALANLAMA

TFF'den yapılan açıklama Demiral'ın ceza aldığı iddiası yalanlandı. Yarın sabaha kadar savunma süresi olduğu hatırlatılan metinde, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"DEMİRAL'IN SAVUNMASI HAZIRLANIYOR"

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre ise milli takım sorumluları Demiral'ın savunmasını bu akşam hazırlayacak. Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hilmi Sever ise, "Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasının henüz gerçekliği yok. Çünkü yarın öğlene kadar savunma süresi var. TFF'ye ulaşan bir bildirim de yok" dedi.

BİR YALANLAMA DA DMM'DEN

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Alman Bild gazetesinde çıkan haberi yalanladı. "UEFA tarafından Merih Demiral'a iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." denilen metinde "UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.