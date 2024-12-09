UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev kararı!

09 Aralık 2024 19:25 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:27

UEFA, Zorbay Küçük'ü Atalanta ile Real Madrid arasındaki UEFA Gençlik maçında düdük çalacak.

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FIFA kokartlı Türk hakem Zorbay Küçük​, İtalyan takımı Atalanta​ ile İspanya temsilcisi Real Madrid​ arasındaki UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.

İtalya'nın Bergamo şehrinde saat 16.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Zufferli olacak.