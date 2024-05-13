UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı
Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
13 May 2024 15:36 - Güncelleme : 13 May 2024 15:37
UFC'nin yıldızlarından Polonyalı dövüşçü Mateusz Rebecki'nin yenilmezlik serisine Diego Ferreira nakavtla son verdi.
2014'ten bu yana yenilgi almayan UFC'nin yıldızlarından Mateusz Rebecki'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi ağır bir nakavtla son buldu.
TANINMAZ HALE GELDİ
Maçın ilk raunduna iyi başlayan Rebecki için işler 2. raunt itibarıyla değişti. Rakibi Diego Ferreira'ya oldukça fazla açık veren Rebecki yüzüne aldığı peş peşe ağır darbelerle Nakavt oldu. Karşılaşma sonrası hastaneye kaldırılan Rebecki adeta tanınmaz hale geldi.
HASTANEDEN PAYLAŞIM
Rebecki hastaneden son halini paylaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve iki gözünü de şişlikten dolayı açamayan Rebecki paylaşımında, "Hayat" ifadesini kullandı.
Kaynak: NTV Spor