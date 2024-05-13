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UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
13 May 2024 15:36 - Güncelleme : 13 May 2024 15:37
UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı

UFC'nin yıldızlarından Polonyalı dövüşçü Mateusz Rebecki'nin yenilmezlik serisine Diego Ferreira nakavtla son verdi.

2014'ten bu yana yenilgi almayan UFC'nin yıldızlarından Mateusz Rebecki'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi ağır bir nakavtla son buldu.

TANINMAZ HALE GELDİ

Maçın ilk raunduna iyi başlayan Rebecki için işler 2. raunt itibarıyla değişti. Rakibi Diego Ferreira'ya oldukça fazla açık veren Rebecki yüzüne aldığı peş peşe ağır darbelerle Nakavt oldu. Karşılaşma sonrası hastaneye kaldırılan Rebecki adeta tanınmaz hale geldi.

HASTANEDEN PAYLAŞIM

Rebecki hastaneden son halini paylaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve iki gözünü de şişlikten dolayı açamayan Rebecki paylaşımında, "Hayat" ifadesini kullandı.

UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı - 1. Resim

Kaynak: NTV Spor
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