UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı

13 May 2024 15:36 - Güncelleme : 13 May 2024 15:37

2014'ten bu yana yenilgi almayan UFC'nin yıldızlarından Mateusz Rebecki'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi ağır bir nakavtla son buldu.

TANINMAZ HALE GELDİ

Maçın ilk raunduna iyi başlayan Rebecki için işler 2. raunt itibarıyla değişti. Rakibi Diego Ferreira'ya oldukça fazla açık veren Rebecki yüzüne aldığı peş peşe ağır darbelerle Nakavt oldu. Karşılaşma sonrası hastaneye kaldırılan Rebecki adeta tanınmaz hale geldi.

HASTANEDEN PAYLAŞIM

Rebecki hastaneden son halini paylaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve iki gözünü de şişlikten dolayı açamayan Rebecki paylaşımında, "Hayat" ifadesini kullandı.