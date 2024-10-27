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Uğurcan Çakır mağlubiyet sonrası sert konuştu: Utanç duyuyorum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
27 Ekim 2024 01:42 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 01:58
Uğurcan Çakır mağlubiyet sonrası sert konuştu: Utanç duyuyorum

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı. Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, herkesin kendini sorgulaması gerektiğini belirtti.

Süper Lig​'de 10. hafta maçında Trabzonspor​, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır​, yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZIDAN SONRA SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ"

Maçın ardından konuşan Uğurcan, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

Uğurcan Çakır mağlubiyet sonrası sert konuştu: Utanç duyuyorum - 1. Resim

"UTANÇ DUYUYORUM"

Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
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