Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında Galatasaray, RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi antrenmanlara devam eden sarı-kırmızlılarda kritik bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynadığı son antrenmanda Uğurcan Çakır, Singo ve İsmail Jakobs'un yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray - Aletico Madrid maçında oynayacak mı sorusu gündeme geldi. Ayrıca Uğurcan Çakır'ın sakatlık durumu da merak ediliyor.

Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 10:27

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan Galatasaray güncel olarak 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1 puan alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemiş olacak. Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 8 puanla 12. sırada bulunan Atletico Madrid karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Atletico Madrid maçının öncesinde ise kritik gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların son antrenmanında Uğurcan Çakır, Singo ve İsmail Jakobs'un yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray - Atletico Madrid maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI, SAKATLIK DURUMU?

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'ın 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yaptığı idmanda yer almadığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Uğurcan Çakır hastalığı sebebiyle idmanda yer almadı. Bugün (20 Ocak 2026 Salı) gerçekleştirilecek olan idmanın ardından Uğurcan Çakır'ın Galatasaray - Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı yönetim tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

WİLFRİED SİNGO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın sezonunun ilk yarısı kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Fildişili futbolcunun Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağına kulüp doktoru Yener İnce'nin son raporu doğrultusunda karar verilecek. Galatasaray'ın karşılaşma öncesinde yapacağı son antrenmanda Singo'nun durumu da netlik kazanacak.

Uğurcan Çakır, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs ise ülkesinden yeni geri döndü. İsmail Jakobs'un, Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek. Teknik ekibin forma vermesi durumunda İsmail Jakobs, Galatasaray - Atletico Madrid maçında oynayacak.

