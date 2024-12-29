Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddialarına cevap verdi

29 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:04

Trabzonspor ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, futbolu bırakmadan Avrupa'da forma giymek istediğini açıkladı. Çakır, Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yönündeki iddialara da cevap verdi.

Trabzonspor​'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır​, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa​'da oynamak istediğini belirten Uğurcan Çakır, İngiliz devi Manchester United​ ve Galatasaray​'ın kendisini transfer etmek istediği iddialarına ilişkin de konuştu. Bordo mavili ekibin bugünkü antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan 28 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor'daki hedefini de açıkladı.

"DERBİLERİN MOTİVASYONU FARKLI"

Büyük maçlar ve diğer maçlar arasında takımın performansıyla ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Büyük maçların motivasyonu daha farklı oluyor. Derbiler çok önemli maçlar. Her maça aynı enerjiyle ve motivasyonla çıkmaya çalışıyorum. Kendi aramızda sürekli konuşuyoruz bunu. Büyük maçların motivasyonlarının daha farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİYOR"

Uğurcan Çakır bu sezonla ilgili, "Futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Hakem hataları bize de oluyor. Aleyhimize çok pozisyonlar oldu. Hakemler de hata yapabiliyor. Trabzonspor camiası olarak hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ve buna odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"MANCHESTER UNITED'A GEREK YOK"

Manchester United'ın kendisini takip ettiği ve kaleci arayışında olmasıyla ilgili soruyu Uğurcan Çakır, "Böyle bir şeyden haberim yok, gerek yok. Umarım Altay orada başarılı olur. Avrupa hayalim var. Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan sözü aldım, net bir teklif gelirse değerlendiririz" şeklinde cevapladı.

"GALATASARAY HABERLERİ İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Takımın kaptanı olmaktan ve burada olmaktan mutluyum. Çıkan haberlerin ilgimi çekmediğini söyleyebilirim. Şehrimi ve takımımı seviyorum."

BU SEZONKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Uğurcan Çakır ayrıca, "Şu anda gerçekçi hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi gözüküyor. Kupayı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nın formatı değişti. Kupayı kazanmak ve kulübe bir kupa daha hediye etmek istiyoruz." dedi.