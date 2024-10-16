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Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 01:44 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 01:57
Uluslar Ligi&#039;nde 4. hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde Millilerin İzlanda deplasmanında elde ettiği 4-2'li galibiyetin ardından 4. hafta maçları bugün oynanan 8 maçla tamamlandı. İşte ligdeki son durum...

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi​'nde heyecan ekim ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı​'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada 4. hafta maçları tamamlandı. 14 grupta 26 maç oynanırken, toplam 72 gol atıldı. Ay-yıldızlılar, bu haftada İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları - 1. Resim

Turnuvanın 5 ve 6. hafta maçları kasım ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup
Polonya​ - Hırvatistan: 3-3
İskoçya - Portekiz: 0-0

A Ligi 2. Grup
Belçika - Fransa: 1-2
İtalya - İsrail: 4-1

A Ligi 3. Grup
Bosna Hersek - Macaristan: 0-2
Almanya - Hollanda: 1-0

A Ligi 4. Grup
İspanya - Sırbistan: 3-0
İsviçre - Danimarka: 2-2

B Ligi 1. Grup
Gürcistan - Arnavutluk: 0-1
Ukrayna - Çekya: 1-1

B Ligi 2. Grup
Finlandiya - İngiltere: 1-3
Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

B Ligi 3. Grup
Kazakistan - Slovenya: 0-1
Avusturya - Norveç: 5-1

B Ligi 4. Grup
İzlanda - Türkiye: 2-4
Galler - Karadağ: 1-0

C Ligi 1. Grup
Azerbaycan - Slovakya: 1-3
Estonya - İsveç: 0-3

C Ligi 2. Grup
Kosova - Güney Kıbrıs: 3-0
Litvanya - Romanya: 1-2

C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda - Bulgaristan: 5-0
Belarus - Lüksemburg: 1-1

C Ligi 4. Grup
Ermenistan - Kuzey Makedonya: 0-2
Faroe Adaları - Letonya: 1-1

D Ligi 1. Grup
Lihtenştayn - Cebelitarık: 0-0

D Ligi 2. Grup
Malta - Moldova: 1-0

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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