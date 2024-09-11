Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı! İşte haftanın kazananları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Eylül 2024 01:09 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 01:12

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı. Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 yendiği hafta, Galler de Karadağ'ı mağlup etti. İşte tüm maçların sonuçları...

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak. Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle: A Ligi 1. Grup

Hırvatistan - Polonya: 1-0

Portekiz - İskoçya: 2-1 A Ligi 2. Grup

Fransa - Belçika: 2-0

İsrail - İtalya: 1-2 A Ligi 3. Grup

Hollanda - Almanya: 2-2

Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0 A Ligi 4. Grup

Danimarka - Sırbistan: 2-0

İsviçre - İspanya: 1-4 B Ligi 1. Grup

Çekya - Ukrayna: 3-2

Arnavutluk - Gürcistan: 0-1 B Ligi 2. Grup

İngiltere - Finlandiya: 2-0

İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2 B Ligi 3. Grup

Norveç - Avusturya: 2-1

Slovenya - Kazakistan: 3-0 B Ligi 4. Grup

Türkiye - İzlanda: 3-1

Karadağ - Galler: 1-2 C Ligi 1. Grup

Slovakya - Azerbaycan: 2-0

İsveç - Estonya: 3-0 C Ligi 2. Grup

Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4

Romanya - Litvanya: 3-1 C Ligi 3. Grup

Lüksemburg - Belarus: 0-1

Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0 C Ligi 4. Grup

Letonya - Faroe Adaları: 1-0

Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0 D Ligi 1. Grup

Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2 D Ligi 2. Grup

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