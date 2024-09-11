Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı! İşte haftanın kazananları
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı. Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 yendiği hafta, Galler de Karadağ'ı mağlup etti. İşte tüm maçların sonuçları...
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 1. Grup
Hırvatistan - Polonya: 1-0
Portekiz - İskoçya: 2-1
A Ligi 2. Grup
Fransa - Belçika: 2-0
İsrail - İtalya: 1-2
A Ligi 3. Grup
Hollanda - Almanya: 2-2
Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0
A Ligi 4. Grup
Danimarka - Sırbistan: 2-0
İsviçre - İspanya: 1-4
B Ligi 1. Grup
Çekya - Ukrayna: 3-2
Arnavutluk - Gürcistan: 0-1
B Ligi 2. Grup
İngiltere - Finlandiya: 2-0
İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2
B Ligi 3. Grup
Norveç - Avusturya: 2-1
Slovenya - Kazakistan: 3-0
B Ligi 4. Grup
Türkiye - İzlanda: 3-1
Karadağ - Galler: 1-2
C Ligi 1. Grup
Slovakya - Azerbaycan: 2-0
İsveç - Estonya: 3-0
C Ligi 2. Grup
Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4
Romanya - Litvanya: 3-1
C Ligi 3. Grup
Lüksemburg - Belarus: 0-1
Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0
C Ligi 4. Grup
Letonya - Faroe Adaları: 1-0
Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0
D Ligi 1. Grup
Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2
D Ligi 2. Grup
Andorra - Malta: 0-1