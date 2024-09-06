Uluslar Ligi'nde tarihi zafer! 20 yıl sonra ilk kez kazandı

06 Eylül 2024 03:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 04:24

Son galibiyetinde Lihtenştayn'ı 20 yıl önce mağlup eden San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı yendi. San Marino, tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.

Uluslar Ligi'nde maçlar tüm hızıyla sürüyor. Dün akşamki maçlarda San Marino ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. San Marino, rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

20 YIL ARADAN SONRA TARİHİ GALİBİYET

Son galibiyetini 20 yıl önce hazırlık maçında Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.

San Marino, bir sonraki maçta Cebelitarık ile oynayacak.