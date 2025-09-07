Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 07.09.2025

Ümit Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da 2 oyuncu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında ile karşılaşacak Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasona göre Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İŞTE GÜNCEL KADRO

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

#hırvatistan
#Türkiye U21 Futbol Takımı
#Uefa Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
#Emirhan Demircan
#Yiğit Efe Demir
#Kadro Değişikliği
#Spor
