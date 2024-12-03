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Ümraniyespor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 18:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:25
Ümraniyespor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Ümraniyespor, aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Tuncay Şanlı​ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tuncay Şanlı yönetimindeki İstanbul​ ekibi, bu sezon 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor ligde 11. sırada yer alıyor.

Tuncay Şanlı yeni takımına imzayı attı | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

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Ümraniyespor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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