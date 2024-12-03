Ümraniyespor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

03 Aralık 2024 18:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:25

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

İbrahim Üzülmez Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk kez konuştu!

İbrahim Üzülmez Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk kez konuştu!

Ümraniyespor, aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Tuncay Şanlı​ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tuncay Şanlı yönetimindeki İstanbul​ ekibi, bu sezon 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor ligde 11. sırada yer alıyor.

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Ümraniyespor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.