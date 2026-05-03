VakıfBank Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turuncu-beyazlı ekip, finalde bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde rakiplerini eleyerek finale çıkan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugün şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde kadın voleybolunda kulüpler seviyesindeki 27. uluslararası kupayı kazanmayı garantilemiş oldu. İki Türk takımının finale yükselmesiyle birlikte kupa, bu sezon da Türkiye’de kalmış oldu. Türk ekipleri, uluslararası arenada Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde 8’er, CEV Kupası’nda 6, CEV Challenge Kupası’nda ise 4 şampiyonluk elde ederek toplamda 26 kupa kazandı. VakıfBank Eczacıbaşı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A. Carraro Imoco’yu 3-2 mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul’da kazanmayı hedefliyor. Sarı-siyahlı ekip, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk ipini göğüslemişti. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu sezon yenilgi almadan finale yükseldi. VakıfBank, kupayı kazanması durumunda turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo’nun (7) sayısına ulaşacak. Savino Del Bene’yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci kez kupayı müzesine götürmek amacıyla sahaya çıkacak. Başantrenör Giulio Cesare Bregoli idaresindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyon olarak tamamlamıştı. VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit voleybol karşılaşması 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit ikinci kez finalde karşı karşıya geliyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final müsabakasında karşı karşıya gelmişti. Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüştü. Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olma özelliğini taşıyor.