VakıfBank yarı finalde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti!

Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nin bir sonraki turuna yükseldi.

Cebeci Spor Kompleksi 'nde oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip Vakıfbank 19-25 kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25-23 alarak beraberliği yakaladı.

Üçüncü sette Vakıfbank 19-25 üstünlükle skoru 2-1’e getirdi. Son sette rakibine fırsat tanımayan Vakıfbank mücadeleyi 3-1 kazandı.

İkinci maç 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda galip çıkmaması halinde 3’üncü müsabaka 14 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

İki takım son olarak Kupa Volley'de karşı karşıya gelmiş ve Turuncu-beyazlı ekip bu mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

HAKEMLER: Erol Akbulut, İbrahim Acar

ECZACIBAŞI: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak, Naz, Stevanovic, Boden, Simge(Gray, Hande, Beyza, Rlif)

VAKIFBANK: Cansu, Markova, Deniz, Ayça, Van Ryk, Bosetti, Zehra (Frantti, Derya, Cansu, Yuan)

SETLER: 19-25, 25-23, 19-25

SÜRE: 2 saat 5 dakika