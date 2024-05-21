Son dakika! Valilik'ten Ali Koç açıklaması: Soruşturma başlatıldı

21 May 2024 10:22 - Güncelleme : 21 May 2024 10:51

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup etti. Dev derbinin ardından sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç RAMS Park'a gelerek yönetim kurulu üyeleri ve oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine maç öncesi çıkan gerginlik yeniden yükseldi ve saha içi karıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

⁠Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.’ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir.

Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52’de sağlanmıştır. Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

⁠Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. ⁠Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır. Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika haberinin detayları gelecek...