Van Bronckhorst'tan hakeme sert tepki: Galatasaray bizi faullerle durdurdu

29 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:40

Dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde 2-1 yendi. Maç esnasında hakem Arda Kardeşler'in kararları tartışıldı. Galatasaray, Mauro Icardi ile penaltı beklerken, Beşiktaş ise kırmızı kart itirazı yaptı. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig​'de dün akşam oynanan dev derbide Galatasaray​, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Ligde Cimbom 2. Sırada yer alan Samsunspor’a 6 puan fark atmış oldu. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaya hakem​ kararları damga vurdu. Beşiktaş​ teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst​ kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam hakem performansından şikayet etti.

VAN BRONCKHOST'TAN HAKEME SERT TEPKİ

Zor bir maç olacağını bildiklerini belirten Giovanni van Bronckhorst, ''Zor bir deplasmana geldik, iyi oynamaya geldik. Bugün futbol oynayan takım, hakemden destek görmedi. Maç içerisinde çok fazla faul oldu ama her şeye müsaade edildi. Galatasaray’ın bu çok fazla yaptığı faulleri anlamıyorum. Birisini bana bunu açıklasın. Zor maç bekliyorduk. Duran topların tehlikeli olduğunu biliyorduk. Rakibimiz bizi faullerle durdurabildi.'' dedi.

Kasımpaşa maçına odaklanacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, ''Ersin daha barajı kurarken ikinci golde hakem oyunu başlattı. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı." dedi.

ARDA KARDEŞLER TARTIŞILDI

Maç sonrası hakem Arda Kardeşler'in kararları tartışıldı. Müsabakanın ilk dakikalarında Ciro Immobile, Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kaldı.

Beşiktaşlı golcü Ciro Immobile, Davinson Sanchez'in kendisine vurduğunu belirterek kart bekledi ancak Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

Maçın 22. dakikasında Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası siyah-beyazlılar bir kez daha kart bekledi ancak Arda Kardeşler oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Galatasaray, Mauro Icardi ile penaltı bekledi. Beşiktaş ise iki kez kırmızı kart itirazı yaptı.