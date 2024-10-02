Van Bronckhorst'tan Eintracht Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken açıklama: O sebebini biliyor!

02 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Eintracht Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her oyuncuyla bire bir görüştüğünü belirten Van Bronckhorst en ideal 11'i kurduklarını söyledi. Siyah-beyazlı teknik adam genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile ilgili merak edilen soruyu cevapladı.

UEFA Avrupa Ligi​'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş​ evinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt​'u konuk edecek. Tüpraş Stadı​'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst​, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Giovanni van Bronckhorst, 3 puan aldıklarını hedefledi. Giovanni van Bronckhorst, kadroda her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

TURNUVANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ

Ajax karşısında alınan 4-0’lık yenilgiden sonra yarın bir reaksiyon vermeleri gerektiğini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Ligde kazanarak bunu gösterdik ama yarın da puanlar kazanmalıyız. İç sahada bunu yapmak daha kolay, taraftarımız arkamızda. Rakibimiz lige iyi başladı. Organize ve koşan bir takım. Turnuvadaki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. İlk düdükten itibaren mücadele edip, puanlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

En iyi kadroyu hazırlamak için oyuncularla bire bir görüştüğünü ifade eden Hollandalı teknik adam, ''Masuaku, Onur ve Svensson kadroya dönüyor. Pazartesiden sonra iyi idman yapan oyuncuları tercih ettik. Aslında benim için sürpriz bir 11 olmadı. Enerjiyi ve oyuncularımla konuştuktan sonra en iyi 11’i seçiyoruz. Tabii ki istediğimiz sonuçları alamadık ama sonra analizleri yaptık. Böyle Kayserispor maçına hazırlandık. Kısa sürede de Frankfurt maçına hazırlandık" şeklinde konuştu.

"İLERLEYEN SÜREÇTE DAHA FAZLA OYUNCUYA ŞANS VERECEĞİZ"

Geniş bir kadroları olduğunu ve gelecek dönemde daha fazla futbolcuya şans vereceğini belirten Hollandalı teknik adam, "Büyük bir kadromuz var. Çok fazla süre almayan oyuncular da oluyor. Bu onlar için de kolay değil. Oyuncular fırsatlar bekliyor. Lige iyi başlangıç yaptık. Sadece Ajax maçı hayal kırıklığıydı. İlerleyen süreçte daha fazla oyuncuya şans vereceğiz. Ben kadromuzdan memnunum. Oyuncularımız çok çalışıyor. Bu da beni memnun ediyor. Mesela Emirhan son birkaç maçta oynamadı. Kayserispor maçında oynadı ve iyi performans sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, genç futbolcu Semih Kılıçsoy’un şu anda Türkiye’nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri olduğunu ancak gelişim göstermesi gerektiğini aktardı. Van Bronckhorst, "Sezona iyi başladı. Kendisiyle konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki en çok konuştuğum oyuncuların başında kendisi. Sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başlayınca daha güçlü dönecektir" diye konuştu.

"BİR SEZONDA 7 DEPLASMAN GELMESİ ÇOK UFAK BİR İHTİMAL"

Avrupa maçları sonrası Süper Lig karşılaşmalarını genellikle deplasmanda oynamalarına değinen Giovanni van Bronckhorst, "8 maç zaten zorken, Avrupa kupaları maçlarının ardından hep deplasman olması çok fazla. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Bir casinoda 7 siyahın gelme ihtimali gibi. Twente maçından sonra bir boşluk var. Deplasmanda bir hazırlık maçı ayarlayarak geçiştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.