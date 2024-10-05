Van Bronckhorst'tan mağlubiyet sonrası sürpriz karar: 3 isim kulübeye çekiliyor

05 Ekim 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:30

Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst değişikliğe gidiyor. Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Hollandalı teknik direktör 3 ismi kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta bazı taraftarla takımı yine ıslıklayarak protesto etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, futbolcuları ıslıklayan taraftara ‘bir daha gelmesinler’ diyerek sitem etti. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş’ta sürpriz değişiklikler yapılacak.

SALİH UÇAN İLK 11'DE BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3 ismi kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle Frankfurt'a karşı riske edilmeyen Mert Günok, yeniden eldivenleri Ersin Destanoğlu'ndan alacak.

Savunmada geri dörtlüyü bozmayacak olan van Bronckhorst'un, Cher Ndour'u da kulübeye çekerek Salih Uçan'a şans vermesi bekleniyor. Hollanda çalıştırıcı Ernest Muci yerine ise Semih Kılıçsoy ile Gaziantep FK karşılaşmasına başlamayı düşünüyor.