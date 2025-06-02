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 | Ali Osman Polat

Vanspor FK’nın şampiyonluk zaferi sokaklara taştı!

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarda 5-4 mağlup eden Vanspor FK, TFF 1. Lig’e yükseldi. Van’da binlerce taraftar, şampiyonluk coşkusunu sokaklara taşıyarak adeta bayram havası estirdi.

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Vanspor FK’nın şampiyonluk zaferi sokaklara taştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 01:26
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 01:26

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle tamamlanan maç, penaltı atışlarına uzadı. Vanspor FK, penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek TFF 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

Vanspor FK’nın şampiyonluk zaferi sokaklara taştı!

VAN’DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Maç, Van kent merkezinde kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından takip edildi. Penaltı atışlarının ardından gelen zafer, şehirde büyük bir sevinç patlamasına yol açtı. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara döküldü. Bayraklarla süslenen caddelerde araç konvoyları oluşturan Vanlılar, meşaleler, davullar ve tezahüratlarla gece boyunca kutlama yaptı. Kent merkezindeki kutlama alanında adım atacak yer kalmazken, genç-yaşlı, kadın-erkek herkes Vanspor’un tarihi başarısını coşkuyla kutladı.

Vanspor FK’nın şampiyonluk zaferi sokaklara taştı!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HALKIN GURURU

Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda, güvenlik güçleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş önlemler aldı. Vanspor FK’nın şampiyonluğu, Van halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Şehrin dört bir yanında yankılanan kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti, adeta bir bayram havası yaşandı.

Vanspor FK’nın şampiyonluk zaferi sokaklara taştı!

VANSPOR FK’NIN YÜKSELİŞİ

Vanspor FK, sezonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 62 puanla 5. sırada tamamlayarak play-off’a katılmaya hak kazanmıştı. Menemen FK ve 68 Aksarayspor’u eleyen ekip, yarı finalde Çimentaş Elazığspor’u da geçerek finale adını yazdırdı. Batman Petrolspor karşısında penaltılarda gösterilen soğukkanlılık, Vanspor’u bir üst lige taşıdı.

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