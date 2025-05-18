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 | Suat Vilgen

Aziz Yıldırım harekete geçti! İlk icraatı belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre talepleri giderek artarken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sessizliğini koruması merak konusu olmuştu. Ancak kulislerde Yıldırım'ın yakın zamanda devreye gireceği ve kulübün geleceğine dair ilk hamlesini yapacağı konuşuluyor.

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Aziz Yıldırım harekete geçti! İlk icraatı belli oldu
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 14:55

Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla başlanan sezon büyük hayal kırıklıklarıyla devam ederken kaos giderek tırmanıyor. Başkan Ali Koç’un istifasını isteyen kongre üyeleri, olağanüstü genel kurul için imza toplamayı sürdürüyor. Bu hareketlilik içerisinde gözler, uzun süredir sessizliğini koruyan kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrilmiş durumdaydı. Yıldırım’ın sessizliği koruması kafalarda soru işareti oluştururken, Yıldırım'ın yakın çevresinden sızan bilgilere göre efsane başkan harekete geçmek için kolları sıvadı.

Aziz Yıldırım harekete geçti! İlk icraatı belli oldu
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KOÇ’A AÇIK ÇAĞRI GELİYOR

Sözcü’nün haberine göre, Aziz Yıldırım'ın yarın ya da salı günü kamuoyunun karşısına çıkarak, Ali Koç ve mevcut yönetimi doğrudan hedef alan bir çağrıda bulunması bekleniyor. Yıldırım’ın bu açıklamasında, kulübün bir an önce seçime gitmesi gerektiğini güçlü ifadelerle dile getireceği ileri sürülüyor.

Aziz Yıldırım harekete geçti! İlk icraatı belli oldu

İMZA TOPLAMA SÜRECİNE HIZ KATACAK

Aziz Yıldırım’ın bu çıkışıyla birlikte, kongre üyeleri arasında yürütülen imza toplama sürecinin de ciddi biçimde hız kazanacağı öngörülüyor. Fenerbahçe camiası, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

AZİZ YILDIRIM KAÇ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?
Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu ve 10 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır.
ETİKETLER
#ali koç
#fenerbahçe spor kulübü
#Aziz Yıldırım
#Spor
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