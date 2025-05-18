Aziz Yıldırım harekete geçti! İlk icraatı belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre talepleri giderek artarken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sessizliğini koruması merak konusu olmuştu. Ancak kulislerde Yıldırım'ın yakın zamanda devreye gireceği ve kulübün geleceğine dair ilk hamlesini yapacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla başlanan sezon büyük hayal kırıklıklarıyla devam ederken kaos giderek tırmanıyor. Başkan Ali Koç’un istifasını isteyen kongre üyeleri, olağanüstü genel kurul için imza toplamayı sürdürüyor. Bu hareketlilik içerisinde gözler, uzun süredir sessizliğini koruyan kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrilmiş durumdaydı. Yıldırım’ın sessizliği koruması kafalarda soru işareti oluştururken, Yıldırım'ın yakın çevresinden sızan bilgilere göre efsane başkan harekete geçmek için kolları sıvadı.

KOÇ’A AÇIK ÇAĞRI GELİYOR

Sözcü’nün haberine göre, Aziz Yıldırım'ın yarın ya da salı günü kamuoyunun karşısına çıkarak, Ali Koç ve mevcut yönetimi doğrudan hedef alan bir çağrıda bulunması bekleniyor. Yıldırım’ın bu açıklamasında, kulübün bir an önce seçime gitmesi gerektiğini güçlü ifadelerle dile getireceği ileri sürülüyor.

İMZA TOPLAMA SÜRECİNE HIZ KATACAK

Aziz Yıldırım’ın bu çıkışıyla birlikte, kongre üyeleri arasında yürütülen imza toplama sürecinin de ciddi biçimde hız kazanacağı öngörülüyor. Fenerbahçe camiası, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere kilitlenmiş durumda.