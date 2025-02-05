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 | Burak Ayaydın

Ve İlkay Gündoğan transferi gerçekleşiyor! Herkes ters köşe oldu

İlkay Gündoğan için Pep Guardiola tarafından nihai karar! Manchester City'nin yeniden yapılanma sürecini tasarlayan Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın transferine onay verdi.

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Ve İlkay Gündoğan transferi gerçekleşiyor! Herkes ters köşe oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
05.02.2025
saat ikonu 14:37

Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan İlkay Gündoğan'a, hocası Pep Guardiola'dan onay geldi. İngiliz basını Pep Guardiola'nın, İlkay Gündoğan'ın ayrılması için gerekli hazırlığı gerçekleştirdiğini ifade etti. 

İLKAY GÜNDOĞAN'IN GALATASARAY'A TRANSFERİ 

Geçtiğimiz yıllarda da adı sık sık Galatasaray ile anılan İlkay, önümüzdeki yaz itibarıyla boşa çıkacak. Birkaç ay sonra sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu için Pep Guardiola'dan ayrılık onayı geldi. 34 yaşındaki orta sahanın yerine daha genç oyuncularla çalışmayı planlayan Pep, yeni yapılan transferler sonrasında ayrılma kararını İlkay'a bıraktı. Halihazırda City'deki yapılanmanın içinde uzun süre devam etmesi zor görünen yetenekli futbolcu da iyi bir sözleşme ile Türkiye ihtimaline sıcak bakmaya başladı. 

SON DURUMU

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Türkiye'ye gelme ihtimalini ilk kez bu kadar ciddi değerlendirmeye hazırlanan İlkay, bu sezon 31 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Başarılı oyuncunun sürpriz şekilde kulüpten ayrılmasına izin verilmesinde, Manchester City'nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönem de etkili oldu.

GERİ GELMİŞTİ

Tecrübeli orta saha, 2023 yazında Barcelona'da oynamak için İngiliz devinden ayrılmış ama İspanya'daki süreçten memnun olmayınca bu sezon başında geri dönmüştü.

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