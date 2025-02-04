Ve Real Madrid'de Arda Güler kararı verildi! Değişiklik vakti

Real Madrid'de ilk 11'e alınmamasıyla sık sık gündeme gelen Arda Güler için Ancelotti'den sürpriz karar geldi.

İLK 11 ZAMANI

Geçtiğimiz lig haftasında Espanyol'a 1-0 mağlup olan Real Madrid'de oynanan oyun çok eleştirilmişti. Takımın yaratıcılık sıkıntıları çektiğini düşünen Carlo Ancelotti de bu mağlubiyetle birlikte Arda Güler'i ilk 11'de oynatmaya karar verdi. İspanyol Marca'nın haberine göre Arda Güler, sıradaki müsabaka olan Leganes maçına ilk 11'de başlayacak ve buradaki performansı da sonrası için çok önemli olacak. Zira deneyimli hoca, Arda'yı ilk 11'de daha çok değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 26 maça çıkan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER KONUSU

Carlo Ancelotti'nin tekrar fikir değiştirip Arda'yı oynatmaması durumundaysa, genç yıldız transfer ihtimallerini değerlendirmeye başlayacak.