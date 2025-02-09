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Editor
 | Burak Ayaydın

Ve Wanda Nara itirafı! Fotoğraf ortaya çıktı: Mauro Icardi haklıymış

Keita Balde'den Wanda Nara itirafı geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığını kabul eden Keita Balde, "Hata benim." ifadesini kullandı.

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Ve Wanda Nara itirafı! Fotoğraf ortaya çıktı: Mauro Icardi haklıymış
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:03

Türkiye'de Sivasspor forması giyerken; Galatasaraylı Mauro Icardi'nin o dönemki eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Keita Balde'den, şoke eden itiraf geldi. 

MAURO ICARDI HAKLIYMIŞ, KEITA BALDE VE WANDA NARA GÖRÜŞMÜŞLER

Mauro Icardi, Wanda Nara ile şiddetli bir ayrılık süreci yaşamış ve aldatıldığını iddia etmişti! O dönem için doğruluğu tam olarak ispatlanamayan bu konuya, an itibarıyla Balde'den açıklama geldi. Katıldığı bir programda Wanda Nara ile yasak aşk yaşadıklarını itiraf eden Keita Balde, "Söylenenler doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim." dedi. 

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Keita Balde ve Wanda Nara'nın birlikte olduğu fotoğraf resmen ortaya çıktı. 

"TEK KADIN"

Programda Mauro Icardi ve Wanda Nara hakkında konuşan Balde, "Icardi ve Wanda arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri gerçekten kalpsizce! Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatımın sonuna kadar seveceğim tek kadın." ifadelerini kullandı.

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