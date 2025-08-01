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 | Murat Makas

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getirdi. Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis bedeli Türk futbol tarihinde rekor kırdı. Avrupa'da bu sezon şimdiye kadar en fazla bonservis ücreti ödenen 5 oyuncu belli oldu.

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Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:48

’a olan Türk futbol tarihinin bonservis bedeliyle en pahalı transfer olarak tarihe geçti. Osimhen Napoli’den 75 milyon avro karşılığında transfer edildi. Bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen ilk 5 oyuncu arasında Osimhen, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına transfer olan tek oyuncu oldu. İlk 5'te yer alan Osimhen dışındaki 4 futbolcunun transferi ise Premier Lig'e gerçekleşti.

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

WİRTZ, EN FAZLA BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN FUTBOLCU KONUMUNDA

Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.
İngiliz kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman kulübüne 115 milyon avro bonservis ücreti ödedi. Wirtz, geçen sezon Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyerken 16 gol kaydetti. Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

EKİTİKE 2. SIRADA

Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitike'yi ise 80 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi. Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

OSİMHEN 3. SIRADA

Nijeryalı yıldız için 75 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda da transfer rekoru kırdı. Daha önceki rekor, 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında bir kulübün ödediği en yüksek bonservis bedeli rekorunu da ele geçirdi.

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

Osimhen transferi, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde diğer sezonlar da dahil edildiğinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu. Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 30 maçta attığı 26 gol ile geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

MANCHESTER UNİTED, MBEUMO VE CUNHA'YI KADROSUNA KATTI

Avrupa'da bu sezon en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcu arasında ilk 3 sırayı 2 Manchester United transferi izledi. İngiliz ekibi, Brentford'dan 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'u 75 milyon avroya ve Wolverhampton'dan 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı 74 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Mbeumo, geçen sezon Brentford formasıyla Premier Lig'de 20 gol atarken Cunha ise Wolverhampton ile ligde oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti.

Victor Osimhen Avrupa'da ses getirdi! İşte bu yıl en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular

4 PREMİER LİG, 1 SÜPER LİG TRANSFERİ

Avrupa'da şimdiye kadar en fazla bonservis bedeli ödenen ilk 5 futbolcunun 4'ü Premier Lig'e giderken Süper Lig'e ise bir oyuncu transfer oldu. Bu 5 futbolcudan Liverpool'a ve Manchester United'a 2'şer futbolcu transfer olurken Galatasaray'ın ise listede bir oyuncusu bulunuyor. Avrupa'da bu sezon şimdiye kadar en fazla bonservis ücreti ödenen 5 oyuncusu şu şekilde:

Florian Wirtz - Liverpool, Eski Kulübü: Bayer Leverkusen, Bedel:115 milyon euro
Hugo Ekitike - Liverpool, Eski Kulübü: Eintracht Frankfurt, Bedel: 80 milyon euro
Victor Osimhen - Galatasaray, Eski Kulübü: Napoli, Bedel: 75 milyon euro
Bryan Mbeumo - Manchester United, Eski Kulübü: Brentford, Bedel: 75 milyon euro
Matheus Cunha - Manchester United, Eski Kulübü: Wolverhampton, Bedel: 75 milyon euro

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#galatasaray
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#transfermarkt
#victor osimhen
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