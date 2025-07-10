Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!

Galatasaray'a transferi neredeyse kesinleşen Victor Osimhen, dolaylı yoldan Fenerbahçe'ye bir kıyak yaptı. Al-Hilal, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızına kafayı taktı. İşte o yıldız...

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Napoli’den kiralayarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Süper Lig’de fırtına gibi esmiş ve adeta ligin dengelerini değiştirmişti. Nijeryalı yıldız için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girerken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal de devreye girmiş, rekor tekliflerle Osimhen’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Osimhen, Suudi rüyasına sırtını dönüp Galatasaray’da kalmayı tercih etti. Bu sürpriz karar ise ezeli rakip Fenerbahçe’ye adeta piyango etkisi yarattı!

AL-HİLAL ROTAYI KADIKÖY'E ÇEVİRDİ!

Osimhen’in teklifleri reddetmesinin ardından rotasını hızla değiştiren Al-Hilal, gözünü bu kez Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri’ye çevirdi. İddialara göre, Suudi devi daha önce Faslı yıldız için 30 milyon euro teklif etmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yeterli bulmadı ve 40 milyon euro talep etti.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER YOLDA MI?

Eğer bu transfer bu rakamlarla gerçekleşirse, En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan oyuncusu olacak. Aynı zamanda Süper Lig tarihine de altın harflerle yazılacak bir satış anlamına gelecek.

Galatasaray’ın transfer hamlesiyle tetiklenen bu domino etkisi, ezeli rakip Fenerbahçe’ye maddi anlamda dev bir kazanç sağlayabilir. Şimdi gözler Al-Hilal’in vereceği son kararda!