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 | Efe Demir

Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!

Galatasaray'a transferi neredeyse kesinleşen Victor Osimhen, dolaylı yoldan Fenerbahçe'ye bir kıyak yaptı. Al-Hilal, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızına kafayı taktı. İşte o yıldız...

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Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 15:20

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Napoli’den kiralayarak kadrosuna kattığı , ’de fırtına gibi esmiş ve adeta ligin dengelerini değiştirmişti. Nijeryalı yıldız için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girerken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal de devreye girmiş, rekor tekliflerle Osimhen’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Osimhen, Suudi rüyasına sırtını dönüp Galatasaray’da kalmayı tercih etti. Bu sürpriz karar ise ezeli rakip Fenerbahçe’ye adeta piyango etkisi yarattı!

Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!

AL-HİLAL ROTAYI KADIKÖY'E ÇEVİRDİ!

Osimhen’in teklifleri reddetmesinin ardından rotasını hızla değiştiren Al-Hilal, gözünü bu kez Fenerbahçe’nin golcüsü ’ye çevirdi. İddialara göre, Suudi devi daha önce Faslı yıldız için 30 milyon euro teklif etmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yeterli bulmadı ve 40 milyon euro talep etti.

Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!

TARİHE GEÇECEK TRANSFER YOLDA MI?

Eğer bu bu rakamlarla gerçekleşirse, En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan oyuncusu olacak. Aynı zamanda Süper Lig tarihine de altın harflerle yazılacak bir satış anlamına gelecek.

Victor Osimhen Galatasaray’ı Seçti, Fenerbahçe’ye Servet Yağdı!

Galatasaray’ın transfer hamlesiyle tetiklenen bu domino etkisi, ezeli rakip Fenerbahçe’ye maddi anlamda dev bir kazanç sağlayabilir. Şimdi gözler Al-Hilal’in vereceği son kararda!

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ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#youssef en-nesyri
#Al Hilal
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#victor osimhen
#Spor
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