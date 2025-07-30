Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı

Süper Lig ekibi Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Napoli’ye 80 milyon euroyu bulacak bir bonservis ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılı ekipte bekleyişe geçilmişti.

GECE GELEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gece yarısında yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından önce Galatasaray logolu bir aslan görseli paylaşan yıldız oyuncusu taraftarların adeta uykularını kaçırdı.

UÇAĞA BİNDİ

Osimhen daha sonra ise uçağa bindiği anların fotoğrafını paylaştı. Yıldız ismin bugün İstanbul’a ineceği ve daha sonra sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Victor Osimhen'in geleceği saati açıkladı:

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950454624520921309

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sabuncuoğlu'nun haberine göre Osimhen, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek:

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950457827429924876