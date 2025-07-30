Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı

Uzun bir süredir gündemi meşgul eden Osimhen transferi, yıldız golcünün gece yarısı yaptığı paylaşımla resmiyet kazandı. Galatasaray'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı sansasyonel transfer, bugün İstanbul'a geliyor. Nijeryalı yıldızın İstanbul'a ineceği saat belli oldu. İşte tarihi transferin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:58

ekibi , uzun uğraşlar sonucunda 'i kadrosuna kattı. ’ye 80 milyon euroyu bulacak bir bonservis ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılı ekipte bekleyişe geçilmişti.

Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı

GECE GELEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gece yarısında yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından önce Galatasaray logolu bir aslan görseli paylaşan yıldız oyuncusu taraftarların adeta uykularını kaçırdı.

Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı

UÇAĞA BİNDİ

Osimhen daha sonra ise uçağa bindiği anların fotoğrafını paylaştı. Yıldız ismin bugün İstanbul’a ineceği ve daha sonra sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Victor Osimhen gece yarısı paylaştı! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı

GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Victor Osimhen'in geleceği saati açıkladı:

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950454624520921309

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sabuncuoğlu'nun haberine göre Osimhen, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek:

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950457827429924876

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Kerem Aktürkoğlu rekor bonservisle geliyor
Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#victor osimhen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.