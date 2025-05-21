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 | Murat Makas

Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı

Galatasaray'da gösterdiği performansla lige damga vuran Victor Osimhen'in transfer süreci merak ediliyor. Napoli yetkilisi Osimhen'in transferi hakkında konuştu. Galatasaray tamamen yıldız oyuncuyu kadroya katmaya çalışırken ezeli rakip Fenerbahçe iddialarına cevap verildi.

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Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:30

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen’i kadroda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü yıldız birçok dev kulübün radarına girerken ezeli rakip Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Osimhen transferinde Sabah Spor, Napoli kaynaklarına ulaştı ve önemli bilgiler aldı.

Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı

DEV KULÜPLER OSIMHEN'İN PEŞİNDE

İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki sorumuza, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" dedi.

Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı

FENERBAHÇE'NİN OSIMHEN GİRİŞİMİ

Napoli Fenerbahçe’nin ilgisinin olup olmadığına dair soruya ise "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" şeklinde cevap verdi.

Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukcu, Fenerahçe'nin Osimhen ilgisi hakkında konuştu. Kavukcu, "Fenerbahçe'nin transferlerini takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz, sonra onlar gidiyorlar. Skriniar olayı açık. Birisi, sizden 3 milyon Euro fazla verip alınca başarı olmaz. Osimhen farklı bir karakter. Para için Fenerbahçe'yi tercih edeceğine inanmıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği parayı Galatasaray da verebilir" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN KAÇ GOL ATTI?
Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede oturan Victor Osimhen, tüm resmi maçlarda 36 kez ağları havalandırarak bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını eline geçirdi.
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#Spor
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