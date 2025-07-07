Victor Osimhen ile anlaşma tamam: Transferde imza zamanı!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi resmen gerçekleşiyor. Victor Osimhen ile uzun zamandır transfer görüşmeleri yapan Galatasaray, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nijeryalı yıldız ile imza aşamasına geçti.

Galatasaray ve Victor Osimhen süreci mutlu sonla bitiyor. Victor Osimhen transferi için epeydir beklemede olan Galatasaray, an itibarıyla golcü futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'A İMZA ATIYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen için yüklü bir kontrat ve 3+1 yıllık sözleşme süreci başladı. Victor Osimhen, Galatasaray'ın son teklifini kabul etti ve imza için prosedürleri netleştirme kısmına geçildi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN GALATASARAY'IN BONSERVİS KRİTİĞİ

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen için transfer bedelinde anlaştı ve oyuncunun menajerlik payını planlamaya başladı. Esasen ise bonservis miktarıyla ilgili şu an için net bir bilgi paylaşımı olmadı.