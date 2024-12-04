Victor Osimhen ile temasa geçtiler! İtalyan gazeteci transfer detayını verdi: Suudi Arabistan'dan dev talip

04 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:32

Manchester United, Chelsea ve Juventus gibi takımların radarında olan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için çarpıcı iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan bir takımın Osimhen için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, transfer söylentilerine ilişkin detayları açıkladı.

Galatasaray​'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen​ dev kulüplerin radarında. Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray ise Victor Osimhen’i elinden kaçırmak istemiyor. Cimbom, Napoli​'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiralamıştı. Osimhen, kısa süre içerisinde gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Ocak ayında ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayarak sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. Osimhen kalmak istese de adı çeşitli kulüplerle anılıyor.

OSİMHEN SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio, yıldız golcünün transferine ilişkin son gelişmeleri açıkladı. İtalyan gazeteci, "Her şeyden önce Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyor. Galatasaray'da oynamak ve kazanmak istiyor. Galatasaray'a onun bonservisini alma ihtimalini düşük görüyorum. Muhtemelen serbest kalma maddesinden daha az bir meblağ olacak ama Galatasaray ondan o kadar memnun ki Napoli ile bir çözüm bulmayı planlıyorlar" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN​ PEŞİNDE

Di Marzio ayrıca, "Suudi Arabistan'da bir kulübün onu istediğini de biliyorum. Kulübün adını bilmiyorum ama onu bonservisini almaya hazırlar. Sorun şu ki Osimhen ile hemen imzalamak istiyorlar ancak Osimhen şimdi imzalamak istemiyor, beklemek istiyor. Bu sezonu bir fırsat olarak kullanıp Premier Lig kulübünün Napoli'ye bir teklif yapıp yapmayacağına karar vermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Gianluca Di Marzio PSG iddialarıyla ilgiliyse, "PSG her zaman bir fırsat ve bu yaz onun için teklif yapan tek kulüp onlar. Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon Euro teklif etmişlerdi. Belki ikiisini tekrar almaya çalışacaklar. Suudi Arabistan kulübü onu şimdi transfer etmek istese bile Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" yorumunu yaptı.