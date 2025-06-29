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 | Murat Makas

Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi

Galatasaray'da performansıyla birçok takımın transfer listesine giren Victor Osimhen'in transferde geleceği merak konusu. Al-Hilal'in yüksek maaş vermesi sonrası Galatasaray beklemeye geçti. İtalyan basını ise Osimhen'in sözleşmesindeki detayı hatırlattı. İşte transferden gelişmeler...

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Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 15:28

Galatasaray’da sezona damga vuran Victor Osimhen transferinde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Osimhen gösterdiği performansla dünyaca ünlü kulüplerin listesine girdi. Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.

Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi

OSIMHEN’İN KARARI BEKLENİYOR

Al-Hilal'den de astronomik bir teklif almasına rağmen bunu reddeden Nijeryalı yıldıza, Arabistan ekibinden sonra en yüksek teklifi sunan Cimbom, oyuncunun kararını beklemeye geçmişti. Süper ligin bitiminden 25 gün geçmesine rağmen Osimhen henüz geleceği hakkında karar vermedi.

İTALYAN BASINI HATIRLATTI: 15 TEMMUZ'DA O MADDE KALKACAK

Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra herhangi bir bedel olmayacak.

Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi

İtalyan La Repubblica gazetesi, Osimhen'i satarak ciddi bir gelir elde etmeyi bekleyen Napoli'nin konuyla ilgili belirsizlik ortamından duyduğu sıkıntıyı açığa vuran bir haber kaleme aldı.

''OSIMHEN KÖŞEYE SIKIŞTI''

'Osimhen köşeye sıkıştı' başlığıyla yayınlanan haberde, yıldız golcünün Al Hilal'in teklifine henüz olumlu bir yanıt vermemiş olmasının, İtalyan ekibindeki yansımaları aktarıldı. Al Hilal'in Osimhen'e 40 milyon euro maaş ve kulübe de 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi. 'Osimhen bu teklifi geri çevirirse, ortada kalma riskiyle karşı karşıya' ifadesi kullanıldı.
Nijeryalı yıldızın geçen yaz transfer döneminde kulübü zora soktuğu ve eylüle kadar herhangi bir kulübe transferini tamamlamadığı, en sonunda kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tuttuğu hatırlatıldı.

''KADRO DIŞI KALABİLİR!''

Kravatskhelia'nın satışından ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla önemli gelirler elde eden Napoli'nin bu kez ekonomisinin güçlü olduğu, futbolcunun mevcut tavrını sürdürmesi halinde gerekirse Osimhen'i kadro dışı bırakmayı göze alacağı aktarıldı.

Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi


EVRAKLAR HAZIRLANIYOR

Haberde, Napoli'nin süreci nasıl işletmeyi düşündüğüne ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre iki gün içinde Galatasaray ile kiralık sözleşme bitecek olan Osimhen'in temmuz başı itibariyle yeniden Napoli'ye bağlı olacak. Transferin sürüncemede kalmaya devam etmesi halinde, kulübün futbolcusunu 15 Temmuz'da başlayacak sezon hazırlık kampına davet edeceğine, bunun için gerekli çağrıyı yapacağı evrakların hazırlandığına vurgu yapıldı. Nijeryalı yıldızın bu süreç içerisinde transfer konusunda karar vermesi bekleniyor. Galatasaray, tüm transfer planlarını Osimhen'e göre yapmış durumda.

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#galatasaray
#transfer
#Napoli
#victor osimhen
#al-hilal
#Serbest Kalma Maddesi
#Spor
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