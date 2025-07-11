Victor Osimhen resti çekti, heyet uçağa binmedi

Victor Osimhen transferine çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un yöneticileri Osimhen transferi görüşmelerinde planlanan uçağa binmedi. Osimhen'in Napoli'ye rest çektiği öğrenildi. İşte transfer aşamasından detaylar...

Galatasaray Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i transfer etmek için tüm girişimlerini sürdürüyor. Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

OSIMHEN'DEN REST

Galatasaray'ın transfer görüşmesine görüntülü bağlanan Osimhen, Napoli'ye rest çekti. Yaşananlar sonrası sarı kırmızılı heyet planlanan uçağa binmedi.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLER UÇAĞA BİNMEDİK

İtalyan basınındaki haberlere göre; Nijeryalı golcü "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin." ifadelerini kullandı. Transferin netlik kazanmamasından dolayı yönetici Abdullah Kavukcu ve George Gardi, planlanan uçağa binmedi.

TEMİNAT MEKTUBU KRİZİ

Napoli ile ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelen teminat mektubu isteğini aşmaya çalışıyor. Napoli ile Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini 5 taksitte ödemek için anlaşan Galatasaray'ın İtalyan ekibine teminatta bulunması gerekiyor. Taraftarlar arasında Milano'da bir görüşmenin daha gerçekleşmesi bekleniyor.