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 | Murat Makas

Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferi sonrası kaleci transferine odaklandı. Nijeryalı golcünün ardından transferde yeni isim belli oldu. İşte detaylar...

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Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:47

dünyaca ünlü yıldız ’e kavuştu, havaalanında taraftalar büyük bir coşkuyla karşıladı. Osimhen, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim." dedi.

Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor

GALATASARAY'DA HEDEF KALECİ TRANSFERİ

Öte yandan yeni sezonda 'nde de başarı hedefleyen Galatasaray'da transferler devam edecek. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, bu kez kaleci transferini bitirecek.

Cimnom, her ne kadar Gardhi aracılığıyla Gianluigi Donnarumma için Paris Saint-Germain ile temasa geçse de kararını Ederson'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı file bekçisinin transferinde sona yaklaştığı ortaya çıktı.

Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor

EDERSON MORAES TRANSFERİ

Galatasaray cephesi, 31 yaşındaki eldiven ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Cimbom, Victor Osimhen'e resmi imzayı attırdıktan sonra Manchester City ile bonservis pazarlığına oturacak. Bu transferi bir an evvel sonlandırma niyetinde olmak isteyen Galatasaray yönetimi, anlaşma zemini arayacak.

Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki Ederson Moraes'i etmesi halinde oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş ödemesi yapacağı kaydedildi. Galatasaray, İngiliz devine de 8-9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.

2017'den bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapadı. Ederson, Ada temsilcisi ile 1'i Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa zaferi de yaşadı.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#victor osimhen
#Ederson Moraes
#George Gardi
#Spor
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