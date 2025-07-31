Victor Osimhen sonrası bir yıldız müjdesi daha! Galatasaray nabız yokluyor

Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen’e kavuştu, havaalanında taraftalar büyük bir coşkuyla karşıladı. Osimhen, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim." dedi.

GALATASARAY'DA HEDEF KALECİ TRANSFERİ

Öte yandan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray'da transferler devam edecek. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, bu kez kaleci transferini bitirecek.

Cimnom, her ne kadar Gardhi aracılığıyla Gianluigi Donnarumma için Paris Saint-Germain ile temasa geçse de kararını Ederson'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı file bekçisinin transferinde sona yaklaştığı ortaya çıktı.

EDERSON MORAES TRANSFERİ

Galatasaray cephesi, 31 yaşındaki eldiven ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Cimbom, Victor Osimhen'e resmi imzayı attırdıktan sonra Manchester City ile bonservis pazarlığına oturacak. Bu transferi bir an evvel sonlandırma niyetinde olmak isteyen Galatasaray yönetimi, anlaşma zemini arayacak.

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki Ederson Moraes'i transfer etmesi halinde oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş ödemesi yapacağı kaydedildi. Galatasaray, İngiliz devine de 8-9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.

2017'den bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapadı. Ederson, Ada temsilcisi ile 1'i Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa zaferi de yaşadı.

