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 | Murat Makas

Victor Osimhen sosyal medyayı ayaklandırdı! Öyle bir mesaj paylaştı ki kafaları karıştırdı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer konusu gündemde. Dünyaca ünlü kulüplerle anılan yıldız isimin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. 26 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle gündem oldu. İşte detaylar...

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Victor Osimhen sosyal medyayı ayaklandırdı! Öyle bir mesaj paylaştı ki kafaları karıştırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 15:00

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen taraftarların kafasını karıştıracak bir paylaşıma imza attı. Dev kulüplerle ismi anılan Nijeryalı golcü için Galatasaray bütün kozlarını ortaya koyuyor. Ancak 26 yaşındaki golcünün adı, başta Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere İtalya'dan ve İngiltere'den de birçok takımla anılıyor.

OSİMHEN İÇİN VEDA PAYLAŞIMI

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Osimhen, kendisi için yapılan bir veda mesajını sosyal medyadan paylaştı. Osimhen için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Victor Osimhen sosyal medyayı ayaklandırdı! Öyle bir mesaj paylaştı ki kafaları karıştırdı

HEMEN SİLDİ

Nijeryalı yıldız bu paylaşımı sosyal medya hesabından hemen kaldırdı. Yıldız forvetin Galatasaray için karar vermesi bekleniyor.

Victor Osimhen sosyal medyayı ayaklandırdı! Öyle bir mesaj paylaştı ki kafaları karıştırdı


SERBEST KALMA MADDESİ

Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcünün, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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