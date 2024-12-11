Victor Osimhen transferinde sıcak gelişme! Galatasaray bonservisi alıyor: Sponsorluklarla anlaşmaya yakın

11 Aralık 2024 16:38 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:38

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için mutlu sona yakın. Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan müjdeli haber sponsorluklarla ilgili müjdeli haberi verdi. Sarı kırmızılı ekip dünyaca ünlü yıldız Osimhen'in tapusunu alıyor. İşte detaylar...

Süper Lig’de zirvede olan Galatasaray​ ara transfer dönemine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip İtalya Serie A takımlarından Napoli​'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i almak için girişimlerini sürdürüyor. Osimhen'in bonservisini almak için planlar yapan Galatasaray, yeni sözleşme imzalamasının ardından 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenilmişti.

VİCTOR OSİMHEN​'İN BONSERVİSİ ALINMAK ÜZERE

Galatasaray'ın Nijeryalı forvetin bonservisini almakla ciddi şekilde ilgilenirken müjdeli haber gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık'ın haberine göre Galatasaray Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanırken Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşmayı tamamlamak üzere.

SPONSORLARLA ANLAŞMA YAKIN

Gazeteci Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda "Galatasaray sadece sahada değil saha dışında da kazanıyor: Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşma da tamamlanmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Avrupa devleri Osimhen’i transfer etmek için harekete geçiyor. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcuyla ilgili beklenen açıklamayı yapmıştı.

Napoli Teknik Direktörü Giovanni Manna, Ocak ayında Victor Osimhen'in serbest kalma maddesinin aktif hale getirilmesi konusunda tarafların görüşmediğini iletmişti.