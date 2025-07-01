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 | Murat Makas

Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Eski Galatasaraylı işi bitirecek

Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen'den nihai kararını vermesini bekliyor. Al-Hilal ve diğer Avrupa takımlarının da talip olduğu Nijeryalı golcünün transferinde Galatasaray'da görev yapan bir isim devreye girdi.

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Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Eski Galatasaraylı işi bitirecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:38

Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray Victor Osimhen transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, Nijeryalı futbolcuya süre tanıdı ancak kısa sürede kararını vermesini istiyor. Diğer yandan Victor Osimhen'in adı, transferde Al Hilal ve Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. İtalyan devi Juventus da Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile oynayacağı zorlu maç öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Eski Galatasaraylı işi bitirecek

JUVENTUS'TAN OSIMHEN HAMLESİ

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Torino ekibi, uzun süredir listesinde yer alan Victor Osimhen için ciddi adımlar atmaya başladı.

IGOR TUDOR'UN İLK TERCİHİ

Haberde, Nijeryalı golcünün teknik direktör Igor Tudor'un özellikle istediği isimlerin başında geldiği aktarıldı.

Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Eski Galatasaraylı işi bitirecek

Transferde hafta sonu temasların sıklaştığı belirtilirken, Juventus'un ilk hedefinin oyuncuyu ikna etmek olduğu ifade edildi.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Siyah-beyazlılar Osimhen'in maaş beklentisini netleştirmeyi hem de Napoli ile yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli üzerine pazarlıklara başlamayı planlıyor.

TRANSFERDE ÖNCELİK OSIMHEN

Juventus'un gündeminde Lille forması giyen Jonathan David de yer alıyor ancak Osimhen transferi, kulübün öncelikleri arasında ilk sırada bulunuyor. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen, attığı 26 golle Trendyol Süper Lig'i gol kralı olarak tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'in değer ne kadar?
DEĞERİ 70 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre, Nijeryalı golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#juventus
#Igor Tudor
#ıgor tudor
#victor osimhen
#Spor
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