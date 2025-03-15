Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Victor Osimhen'den Süper Lig'de bir ilk! Gol krallığında zirveye yerleşti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol birden atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yaptı. Takımının son 15 golünün 10'una imza atan Osimhen, ligdeki gol sayısını da 20'ye yükselterek krallıkta zirveye oturdu. Osimhen ayrıca sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen'den Süper Lig'de bir ilk! Gol krallığında zirveye yerleşti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 02:05
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 02:05

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 3 gol kaydetti.

Müsabakanın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Alvaro Morata’nın içeriye çevirdiği topu arka direkte iyi takip eden Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek 1-0 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in getirdiği topu kale önünde ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yunus Akgün’ün pasıyla bu sefer ceza sahası içi sol tarafında topu alan Nijeryalı futbolcunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

SARI KIRMIZILILARDA İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Victor Osimhen, böylece sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, Süper Lig’deki gol sayısını 20 yaptı ve krallık yarışında 18 gollü Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’i geçerek, ilk sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü olan Nijeryalı futbolcu bu sezonki toplam gol sayısını da 26’ya çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 68. dakikada yerini Dries Mertens’e bıraktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: Şu süreçte hakkaniyetli olmaz
Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Sarı kırmızılılardan dört dörtlük mücadele
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.