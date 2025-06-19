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Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen'den transfer itirafı: Canlı yayında fikrini açıkladı!

Victor Osimhen'den transfer konularına açıklık geldi. Suudi Arabistan ihtimalini değerlendiren Victor Osimhen, net bir şey söylemekten kaçındı.

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Victor Osimhen'den transfer itirafı: Canlı yayında fikrini açıkladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 23:24

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen, YouTube'da bir yayına konuk oldu ve kritik açıklamalarda bulundu. Yaşananların normal olduğunu belirten Nijeryalı yıldız, tatil döneminde olduğunu ifade etti ve ucu açık bir yaklaşım sergiledi.

VICTOR OSIMHEN'DEN TRANSFER SÖZLERİ

'Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini duydum. Kariyerinde neler oluyor?' sorusunu yanıtlayan Osimhen, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım. Ama geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor." diyerek konuya net bir cevap vermekten kaçındı.

Victor Osimhen'den transfer itirafı: Canlı yayında fikrini açıkladı!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 41 maça çıkan yıldız hücumcu, 37 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLACAK?
Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için İtalya ekibi 75 milyon Euro istiyor.
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#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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