Victor Osimhen'den transfer itirafı: Canlı yayında fikrini açıkladı!

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen, YouTube'da bir yayına konuk oldu ve kritik açıklamalarda bulundu. Yaşananların normal olduğunu belirten Nijeryalı yıldız, tatil döneminde olduğunu ifade etti ve ucu açık bir yaklaşım sergiledi.

VICTOR OSIMHEN'DEN TRANSFER SÖZLERİ

'Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini duydum. Kariyerinde neler oluyor?' sorusunu yanıtlayan Osimhen, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım. Ama geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor." diyerek konuya net bir cevap vermekten kaçındı.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 41 maça çıkan yıldız hücumcu, 37 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.